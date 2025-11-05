Seminario sulle dipendenze da alcol aperto al pubblico

Venerdì 7 novembre si terrà, a partire dalle ore 9.30, un seminario dal titolo “Dipendenza da alcol: dai problemi agli interventi. Una via d’uscita esiste: Alcolisti anonimi” nella sala consiliare del comune di Pescara. Un incontro aperto al pubblico organizzato dall’area Abruzzo-Molise degli. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

