Semi di bene | raccolta fondi a sostegno dei progetti messinesi

Dalla collaborazione tra UniCredit e CESV Messina è nato il bando "Semi di bene", con cui UniCredit mette a disposizione Fondi di Carta Etica a sostegno di progetti di Enti del Terzo Settore.Adesso i 4 progetti vincitori di Semi di Bene che si sono già assicurati un contributo di 5000 euro. 🔗 Leggi su Messinatoday.it