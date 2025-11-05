Sembra Neymar ma… è il principe William | che numeri al Maracana!

Gazzetta.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il principe William ha sorpreso tutti giocando a calcio al Maracanã di Rio con i bambini dei progetti sociali, accolto dall’ex campione Cafu. La visita, legata all’Earthshot Prize e alla COP30, unisce sport, inclusione e ambiente. Dopo aver ricevuto le chiavi della città dal sindaco Eduardo Paes, William ha elogiato la bellezza e i contrasti di Rio. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

