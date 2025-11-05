Il Telegraph dedica un lungo e profondo ritratto a Gareth Southgate, l’ex commissario tecnico dell’Inghilterra, ora trasformato in una sorta di coach morale e simbolo di leadership moderna. A pochi mesi dalle dimissioni che hanno chiuso il suo ottennio alla guida della Nazionale, il quotidiano racconta un uomo che, pur avendo portato l’Inghilterra a risultati mai raggiunti dai tempi di Sir Alf Ramsey, resta tormentato dai giudizi e dai “se” che accompagnano ogni sua decisione: dai rigoristi sbagliati a Euro 2021, al suo ruolo di mediatore su temi politici e sociali. Southgate oggi è un conferenziere richiesto, un autore e un docente invitato ad Harvard, ma anche un uomo che riflette pubblicamente sui limiti del potere, sull’identità nazionale e sulla pressione costante che accompagna chi guida l’Inghilterra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Sembra che a Southgate non interessi più il calcio, è come un uomo senza scopo (Telegraph)