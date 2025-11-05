Selvatica – La natura attraverso gli occhi delle donne La mostra
Sarà inaugurata sabato 8 novembre, alle ore 17.30, in Palazzo del Podestà, la mostra fotografica “Selvatica – La natura attraverso gli occhi delle donne”, un percorso visivo che racconta la bellezza, la forza e la fragilità del mondo naturale. Come indica chiaramente il titolo, “Selvatica” è una. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
