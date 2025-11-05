Sei derby da sballo tra Prima e Terza

di Federico Prati Mercoledì di campionato (ore 20.30) questa volta per Prima e Terza categoria. Sestina di derby dove spicca il confronto matildico quasi testacoda fra il Quattro Castella e il lanciatissimo Atletico Bibbiano Canossa, capolista del girone B che si presenta in grande spolvero trascinato dal fantasista ex di turno Nicolò Cilloni. Unici problemi per il trainer Cangiulli i possibili forfait dei mediani Tognoni e Donelli, quest'ultimo altro ex, usciti malconci dal blitz di Basilicanova. Trasferta molto insidiosa per la capolista Rubierese che varca il Secchia e dovrà adattarsi al ritmo indiavolato della Madonnina sul suo sintetico.

