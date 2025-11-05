Segreti di famiglia 2 replica puntata 5 novembre in streaming | Video Mediaset

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 5 novembre – con la soap turca Segreti di famiglia ( Yargi ).  Nella puntata odierna il procuratore Ozcan ha terminato il capo d’imputazione a carico di Ilgaz e lo sottopone al procuratore capo, che lo approva pienamente. Ecco il video Mediaset per rivedere l’episodio 86 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

