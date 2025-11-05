Segrate Bertolaso inaugura la Casa di Comunità Il progetto reso possibile dai fondi del Pnrr

Segrate (Milano), 5 novembre 2025 – E' stata inaugurata questa mattina dall'assessore regionale al Welfare, Guido Bertolaso, la Casa di Comunità di Segrate. La struttura, rinnovata grazie ai fondi Pnrr, rappresenta, sottolinea la Regione "un presidio fondamentale per la sanità territoriale, potenziando i servizi di prossimità e l’assistenza integrata a cittadini e famiglie". L’intervento permette di consolidare l’offerta socio-sanitaria nell’area della Bassa Martesana, con servizi quali Punto Unico di Accesso, Infermieri di Famiglia e Comunità, Continuità Assistenziale, Psicologia di Comunità, Punto Prelievi, Centro Vaccinale, Npia, Consultorio Familiare, Commissione Invalidi e ambulatori specialistici, tra cui cardiologia e diabetologia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

