Ieri 4 novembre 2025 un secondo medico di Isde Medici Ambiente sezione di Napoli, oltre me (anno 2017) viene insignito dal Presidente della Repubblica Sergio Matterella quale Cavaliere al merito d’onore della Repubblica Italiana per meriti civili ed ambientali: il Dottor Luigi Costanzo di Frattamaggiore. Nella puntata di Report del 2 novembre 2025 Sigfrido Ranucci e Bernardo Iovene hanno di nuovo dimostrato quanto sia importante ed essenziale il vero giornalismo di inchiesta in una Nazione come l’Italia ed in una Regione come la Campania dove la disinformazione è totale e costante e dove si nega l’inverosimile che uccide in maniera eccezionale ancora oggi come Terra dei Fuochi da oltre 30 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Secondo medico di Isde Napoli nominato Cavaliere della Repubblica. Mentre la Campania tace su Terra dei fuochi