SEA Milan Airports entra tra gli Official Supporter dei Giochi Milano Cortina 2026

5 nov 2025

Si avvicinano i Giochi. La Fondazione Milano Cortina 2026 e SEA Milan Airports, gestore degli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate, hanno siglato un accordo di partnership che sancisce l’ingresso degli scali milanesi tra gli Official Supporter dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Grazie alla sua esperienza consolidata nella gestione dei servizi aeroportuali, SEA offrirà un contributo essenziale all’organizzazione dei Giochi, rafforzando la rete di competenze e infrastrutture che renderanno possibile l’accoglienza di oltre 2 milioni di persone tra atleti, delegazioni, media e visitatori da tutto il mondo. 🔗 Leggi su 361magazine.com

