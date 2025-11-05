Se pensate che non serva educazione sessuale e affettiva siete fuori strada
«S ono la sindaca di una grande città, non certo una categoria da proteggere, ma ogni giorno sui miei social ho uomini che mi insultano, da profili con nomi, cognomi e magari foto profilo con i bambini in braccio, e trovano normale scrivermi “sei una put.a”, perché a una donna si dice “sei una put.a” non “sei un’incapace”, trovano normale invitare me, la sindaca di Genova, “a prendere del belino” o trovano normale commentare “si vede che suona il flauto” sotto una notizia legata al teatro Carlo Felice, così come è stato normale durante la campagna elettorale usare le mie foto in bikini. Bene, se pensate che in questa società non serva un’educazione sessuale e affettiva siete molto lontani dalla realtà». 🔗 Leggi su Iodonna.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Il finale di Blanca 3, vi è piaciuto. Cosa ne pensate ? È stato davvero meraviglioso. Un’ultima puntata ad alta tensione che finisce nel migliore dei modi. Blanca e Liguori formeranno una famiglia insieme. E il futuro è ancora da scrivere. Un grazie a Maria Chi - facebook.com Vai su Facebook
La sindaca Salis legge gli insulti sessisti ricevuti sui social: "Serve educazione affettiva" - Lo sfogo della sindaca di Genova: “La nostra è una società che normalizza la violenza. Secondo lastampa.it
Salis, 'anche contro me insulti, educazione sessuale necessaria' - "Sono la sindaca di una grande città, non certo una categoria da proteggere, ma ogni giorno sui miei social ho uomini che mi insultano, da profili con nomi, cognomi e magari foto profilo con i bambini ... Scrive ansa.it
Salis: 'anche contro me insulti, educazione sessuale necessaria'. Proposta specifica presentata da Francesca Ghio - L'esponente di Avs: "Fornire ai bambini e alle bambine gli strumenti per diventare adulti consapevoli e prevenire la violenza" ... Come scrive telenord.it