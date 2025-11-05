Se la guerra è la malattia della nostra specie potremo mai guarire?

“La guerra è un posto dove giovani che non si conoscono e non si odiano si uccidono fra loro, per decisione di vecchi che si conoscono e si odiano, ma non si uccidono” – Paul Valéry Dopo le catastrofi della prima e della seconda guerra mondiale, pareva che la società occidentale avesse compreso e interiorizzato la necessità che eventi del genere non si ripetessero più. Eppure, ormai da qualche anno, percepiamo aleggiare tra noi lo spettro del conflitto; sentiamo, con crescente sgomento, la violenza serpeggiare nei discorsi di alcuni leader politici. Possibile che, dopo tante parole spese per la pace, si stia nuovamente e inesorabilmente degenerando in un nuovo conflitto? La guerra sembra essere come una malattia della specie umana, un morbo atavico che ci appartiene sin dalla notte dei tempi e del quale non riusciamo a liberarci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Se la guerra è la malattia della nostra specie, potremo mai guarire?

News recenti che potrebbero piacerti

#accaddeoggi 28 ottobre 1916 — In un ospedale da campo dell’esercito britannico, al giovane sottotenente J. R. R. #Tolkien viene diagnosticata la febbre da trincea, malattia diffusa tra i soldati della Prima guerra mondiale a causa dei pidocchi e delle disuma - facebook.com Vai su Facebook

Papa Francesco: "Bisogna disarmare la Terra. Nella malattia, la guerra mi sembra ancora più assurda" - Papa Francesco: "Basta guerra, bisogna mettere in discussione la direzione che abbiamo scelto" Papa Francesco migliora e dal Vaticano fanno sapere che "non parla di dimissioni" e che il Pontefice, ... Da affaritaliani.it

Guerra anche a casa nostra? Sei su dieci hanno paura - "Mala tempora currunt", corrono brutti tempi, abbiamo pensato quando Putin ha attaccato l'Ucraina. Lo riporta ilgazzettino.it

Guerra ibrida, nel mirino i cavi sottomarini. Assicurano connessione e energia, la nostra spina dorsale - “Stiamo assistendo a ogni tipo d’azione russa, dalla disinformazione ad atti di sabotaggio, fino all’uso dell’immigrazione clandestina come arma, quindi siamo già in una guerra ibrida con la Russia”. Scrive blitzquotidiano.it