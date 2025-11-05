Se la guerra è la malattia della nostra specie potremo mai guarire?

“La guerra è un posto dove giovani che non si conoscono e non si odiano si uccidono fra loro, per decisione di vecchi che si conoscono e si odiano, ma non si uccidono” – Paul Valéry Dopo le catastrofi della prima e della seconda guerra mondiale, pareva che la società occidentale avesse compreso e interiorizzato la necessità che eventi del genere non si ripetessero più. Eppure, ormai da qualche anno, percepiamo aleggiare tra noi lo spettro del conflitto; sentiamo, con crescente sgomento, la violenza serpeggiare nei discorsi di alcuni leader politici. Possibile che, dopo tante parole spese per la pace, si stia nuovamente e inesorabilmente degenerando in un nuovo conflitto? La guerra sembra essere come una malattia della specie umana, un morbo atavico che ci appartiene sin dalla notte dei tempi e del quale non riusciamo a liberarci. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

