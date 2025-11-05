Dal garage di Cesena a leader mondiale del wellness: la storia di Nerio Alessandri, persidente e fondatore di Technogym, racconta come la passione, il sacrificio e una visione rivoluzionaria abbiano trasformato la siua azienda in un'icona globale presente in 120 Paesi, con 70 milioni di utilizzatori e un'eredità che va ben oltre il business. Nerio Alessandri non ha mai smesso di sentirsi un ventunenne nel suo garage. "Per me ogni giorno è come il primo, non è cambiato nulla e io sono molto appassionato a realizzare l'impensabile", confessa il fondatore di Technogym durante l'intervista al vodcast Money Vibez Stories. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - "Se funziona significa che è obsoleto": la filosofia di Nerio Alessandri che ha reso Technogym un'icona mondiale