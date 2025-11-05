Se continuiamo così di partite ne vinceremo tante | Spalletti promuove la sua Juve che pareggia in casa con lo Sporting

Vivace e con voglia di giocare. Un inizio lento, poi la reazione energica e di carattere. La Juventus continua a non trovare la vittoria in Champions League, ma contro lo Sporting le sensazioni sono diverse. Alla prima in casa di Luciano Spalletti i bianconeri non vanno oltre l’ 1-1. Qualcosa, però, sta cambiando. “Se continuiamo con questo spirito, di partite ne vinceremo tante”, è quello che si augura l’allenatore al fischio finale. Nella suite del calcio – come l’ha definita l’ex ct della nazionale italiana – manca solo la giusta concretezza sottoporta. Poi, arrivano le risposte incoraggiante dai singoli: ancora una volta Koopmeiners interpreta al meglio il ruolo “inedito” di difensore e nel postpartita, svela: “Ne ho parlato con Spalletti e con la società. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

