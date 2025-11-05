Scuole di sci storiche la Regione premia sei bergamasche

Ecodibergamo.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL RICONOSCIMENTO. Ci sono anche sei scuole bergamasche tra le ventidue riconosciute e premiate da Regione Lombardia come «storiche» per la loro attività ininterrotta da almeno quarant’anni nel campo dello sci, dell’alpinismo e dello sci alpinismo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

