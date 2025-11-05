Scuole a rischio in aumento gli infortuni degli studenti

5 nov 2025

Gli infortuni a scuola, a carico degli studenti, hanno superato la quota 53mila 500 nei primi 9 mesi del 2025. In aumento rispetto ai dati dello scorso anno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

