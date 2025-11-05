Scuole a rischio in aumento gli infortuni degli studenti
Gli infortuni a scuola, a carico degli studenti, hanno superato la quota 53mila 500 nei primi 9 mesi del 2025. In aumento rispetto ai dati dello scorso anno. Servizio di Lucia Ascione TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Scopri altri approfondimenti
TGR RAI Marche. . Educazione sessuale nelle scuole, sì o no? Dopo le proposte di revisione della materia in Parlamento, l'Ordine degli psicologi delle Marche ha sottoscritto l'appello per mantenere i progetti, definiti "una risorsa e non un rischio". Il dibattito è - facebook.com Vai su Facebook
Infortuni scuola, oltre 53mila denunce tra gli studenti nel 2025 - Infortuni a scuola, le denunce degli studenti raggiungono quota 53. Riporta catania.liveuniversity.it
Inail, in 9 mesi denunce di infortuni studenti +3,4% - Gli infortuni occorsi agli alunni nei percorsi di scuola lavoro sono stati 1. Come scrive ilsole24ore.com
Infortuni sul lavoro in calo, ma aumentano i decessi: +1,2% nei primi nove mesi del 2025 - Il confronto con i primi nove mesi del 2024 evidenzia per la modalità in occasione di lavoro una diminuzione degli infortuni (- Secondo giornaledellepmi.it