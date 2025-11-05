Scuola | un podcast degli studenti per ricordare la tragedia del' Heysel
Arezzo, 5 novembre 2025 – Dalla memoria di una tragedia nasce un progetto di riflessione e speranza. Gli studenti dell' Isis Valdarno di San Giovanni Valdarno ( Arezzo) realizzeranno un podcast dedicato a Giusy Conti, la "ragazza dai pantaloni verdi" tra le 39 vittime della strage dello stadio Heysel di Bruxelles del 1985, ispirandosi al libro "La ragazza dai pantaloni verdi" (Effigi) del giornalista Luca Serafini. L'iniziativa, presentata nel plesso "Marconi", apre il percorso scolastico "Heysel: la storia di una ragazza, la memoria di tutti", dedicato al tema della violenza nello sport e del rispetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
