L’annuncio in serata. È stato siglato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico. “ È un risultato storico: per la prima volta nella scuola italiana garantiamo continuità contrattuale e ci sono tutte le premesse per chiudere il più presto possibile anche quello del triennio 2025-2027. Con la firma di quest’ultimo si raggiungerebbe un traguardo senza precedenti: tre contratti sottoscritti durante il mandato di un solo Governo”, dice a caldo ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che parla di centralità restituita al personale scolastico. La svolta tanto attesa è arrivata, anche con un pacchetto di misure collaterali al Ccn. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Scuola, schiaffo a Landini: firmato il contratto, aumenti di 150 euro, bonus e 1900 di arretrati. Solo la Cgil ha detto no