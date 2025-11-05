Scuola | Pd ' Meloni riferisca in aula su raid neo fascisti nei licei'
Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Rinnoviamo la richiesta di informativa del governo in aula sui fatti accaduti al liceo Da Vinci a Genova dove alcuni neo-fascisti, squadristi violenti, armati di spranghe hanno distrutto aule e arredi e lasciato svastiche sui muri della scuola. La stessa cosa sta accadendo al Liceo Righi a Roma dove siamo giunti al terzo giorno di raid al grido di 'duce, duce' e 'boia chi molla'". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato del Pd Andrea Casu. "Tutto questo è gravissimo e non può essere minimizzato perché in Italia non ci possono essere buchi neri del diritto e della sicurezza -ha proseguito-. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
Suor Monia Alfieri ringrazia il governo Meloni per i fondi stanziati a favore delle paritarie ma chiede ancora di più: anche un buono scuola a livello nazionale, con il pretesto di aiutare «le classi sociali più svantaggiate a scegliere liberamente la scuola» nel no - facebook.com Vai su Facebook
In Italia il Medioevo non è più solo un periodo storico da studiare, ma un modello politico da applicare. Il governo Meloni, con il consueto slancio progressista da età della pietra, ha deciso che alle scuole medie non si potrà più parlare di sessualità, affettività, p - X Vai su X
Scuola: Pd, 'Meloni riferisca in aula su raid neo fascisti nei licei' - "La scuola deve essere una comunità educante e il luogo dove si formano le nuove generazioni. Segnala iltempo.it
Cara Meloni, la scuola di cui parla non esiste più da un pezzo - Con livore e sufficienza la premier con i giovani fratelli ha ritirato fuori triti luoghi comuni sul mondo scolastico. huffingtonpost.it scrive
Scuola: Pd domani in piazza a difesa della pubblica - “Il Pd, insieme alle altre forze politiche di opposizione che credono in un'istruzione laica, inclusiva e democratica, aderisce alla mobilitazione nazionale che si terrà ... Riporta iltempo.it