Scuola | Pd ' Meloni riferisca in aula su raid neo fascisti nei licei'

5 nov 2025

Roma, 5 nov (Adnkronos) - "Rinnoviamo la richiesta di informativa del governo in aula sui fatti accaduti al liceo Da Vinci a Genova dove alcuni neo-fascisti, squadristi violenti, armati di spranghe hanno distrutto aule e arredi e lasciato svastiche sui muri della scuola. La stessa cosa sta accadendo al Liceo Righi a Roma dove siamo giunti al terzo giorno di raid al grido di 'duce, duce' e 'boia chi molla'". Lo ha detto in aula alla Camera il deputato del Pd Andrea Casu. "Tutto questo è gravissimo e non può essere minimizzato perché in Italia non ci possono essere buchi neri del diritto e della sicurezza -ha proseguito-. 🔗 Leggi su Iltempo.it

