Scuola | ok al rinnovo contratto 2022-24 aumenti medi di 150 euro al mese - Cgil | Non firmiamo perché
Scuola: Barbacci (Cisl), ora subito trattativa per Ccnl '25-27. Meloni, 'rinnovati contratti enti locali e scuola, impegno mantenuto'. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it
Oggi, 5 novembre, alle 14,00, all’Aran nuovo incontro, tra amministrazione e sindacati, relativo al rinnovo del contratto scuola 2022-2024. Da indiscrezioni della Tecnica della Scuola si tratterebbe dell’incontro decisivo che potrebbe portare alla firma tra le parti - facebook.com Vai su Facebook
Rinnovo contratto scuola, mercoledì si può chiudere sugli aumenti stipendiali. Zangrillo: “Le sensazioni sono positive” - X Vai su X
Scuola, firmato il rinnovo del contratto: circa 150 euro mensili in più ai docenti - Aumenti di 150 euro mensili per i docenti e fino a 240 euro per ricercatori. Come scrive ilfattoquotidiano.it
Scuola, siglato il rinnovo del contratto: aumenti medi di 150 euro. Flc Cgil non lo ha firmato - Soddisfatti i sindacati, eccetto Flc Cgil ... Si legge su msn.com
Contratto scuola, firmato il rinnovo: aumenti medi di 150 euro - Il contratto consentirà il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2mila euro. Come scrive italiaoggi.it