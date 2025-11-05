Scuola firmato il rinnovo del contratto per gli insegnanti | di quanto aumenta lo stipendio dei docenti
È stato firmato oggi all’Aran il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. Per gli insegnanti previsto un incremento medio di un incremento medio di 150 euro medi mensili per 13 mensilità, con punte di 185 euro medi mensili, in base all'anzianità di servizio. La firma sblocca il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
