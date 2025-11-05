Scuola firmato il rinnovo del contratto | circa 150 euro mensili in più ai docenti

Circa 150 euro in più al mese. È stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2022-2024. Il rinnovo riguarda oltre 1 milione e 286mila dipendenti tra personale della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). L’accordo è stato sottoscritto oggi mercoledì 5 novembre durante la riunione decisiva all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni ( Aran ), dopo un lungo confronto con le organizzazioni sindacali Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief, che si sono dette soddisfatte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

