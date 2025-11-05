Scuola firmato il rinnovo del contratto | c’è l’aumento
I sindacati Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief hanno firmato il rinnovo del contratto per la scuola per il triennio 2022-2024. Il sì porterà a un aumento medio a regime di 150 euro al mese per 13 mensilità, con punte di 185 per gli insegnanti e di 240 per ricercatori e tecnologi, in base all’anzianità di servizio. Il contratto interessa un milione e 286 mila dipendenti, di cui 850 mila docenti. Di arretrati saranno versati circa 2 mila euro a insegnante. Soltanto la Cgil ha detto no, perché ha ritenuto inadeguati gli aumenti. Ciò nonostante si va avanti e i firmatari hanno già chiesto che siano avviate le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027. 🔗 Leggi su Lettera43.it
