Scuola firmato il rinnovo del contratto | aumenti fino a 185 euro per gli insegnanti La previsione di Valditara sugli stipendi del prossimo triennio

Arriverà fino a 185 euro, in base all’anzianità, l’aumento medio mensile per gli insegnanti. A fissare l’incremento del 6% in busta paga è il nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Istruzione e ricerca per il triennio 2022-2024. Ricercatori e tecnologi incasseranno 240 euro in più mensili mentre per il personale tecnico-amministrativo, il personale Ata, l’aumento medio mensile è invece di circa 110 euro (109,78). L’accordo è stato siglato dopo un confronto con le organizzazioni sindacali Cisl, Uil, Snals, Gilda e Anief. Unica assente all’appello la Flc Cgil. Gli arretrati pagati e la protesta di Flc Cgil: «Non tengono conto dell’inflazione». 🔗 Leggi su Open.online