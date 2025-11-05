Scuola firmato il contratto 2022-2024 | aumenti per docenti e ATA Valditara | Risultato storico
È stato firmato il contratto 2022-2024 per il personale scolastico, che prevede nuovi aumenti per docenti e personale ATA. A darne notizia è stato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha definito la firma “ un risultato storico ”, sottolineando come per la prima volta nella scuola italiana venga garantita continuità contrattuale. “ Con la firma di questo contratto ci sono tutte le premesse per chiudere al più presto anche quello del triennio 2025-2027. Sarebbe un traguardo senza precedenti: tre contratti sottoscritti durante il mandato di un solo Governo ”, ha dichiarato Valditara. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
