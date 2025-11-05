Scuola firmato contratto 2022-2024

18.40 Firmato all'Aran il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 202224 del comparto scuola che interessa 1 milione e 286mila dipendenti, di cui 850mila docenti. Circa 150 euro medi mensili di aumento per 13 mensilità,con punte di 185 per gli insegnanti,in base all'anzianità, e 240 per ricercatori e tecnologi. Garantito pagamento di arretrati fino a 2mila euro. I firmatari chiedono che si avviino immediatamente le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027. Non ha firmato la Flc Cgil. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

News recenti che potrebbero piacerti

Contratto scuola firmato! Ecco tutti gli aumenti (al lordo) per docenti e ATA! LINK AL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook

SCUOLA, FIRMATO IL DECRETO PER L’ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. STANZIATI OLTRE 18,6 MILIONI DI EURO. VALDITARA: “MANTENIAMO L’IMPEGNO PRESO CON LE STUDENTESSE E GLI STUDENTI CON DISABILITÀ P - X Vai su X

Scuola, firmato il rinnovo del contratto 2022-2024: aumenti medi di 150 euro - Siglato anche il contratto dei medici di base: rialzi del 5,78% ... Da repubblica.it

Scuola, firmato il contratto 2022-24: 150 euro in busta paga. Valditara: risultato senza precedenti, ma la Cgil non firma - Soddisfatta Barbacci (Cisl): «Ora si cominci a discutere del nuovo contratto». msn.com scrive

Scuola, firmato il contratto 2022-2024: aumenti per docenti e ATA. Valditara: “Risultato storico" - Previsti aumenti medi fino a 150 euro per i docenti e 110 per il personale ATA, con arretrati e nuove misure di welfare. Segnala msn.com