Scuola aumenti fino a 185 euro al mese per i professori | le simulazioni in base all' anzianità

Ilmessaggero.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i ministeriali, dopo gli infermieri, dopo i dipendenti comunali, è il turno dei professori. La firma in calce al nuovo contratto di lavoro che, tra docenti e personale Ata, coinvolge. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

scuola aumenti fino a 185 euro al mese per i professori le simulazioni in base all anzianit224

© Ilmessaggero.it - Scuola, aumenti fino a 185 euro al mese per i professori: le simulazioni in base all'anzianità

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

scuola aumenti fino 185Scuola, aumenti fino a 185 euro al mese per i professori: le simulazioni in base all'anzianità - Dopo i ministeriali, dopo gli infermieri, dopo i dipendenti comunali, è il turno dei professori. Come scrive ilmessaggero.it

scuola aumenti fino 185Contratto scuola, pronti gli aumenti - 2024: aumenti medi di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale Ata. Si legge su italiaoggi.it

scuola aumenti fino 185Scuola, a che punto è il rinnovo del contratto - Scuola, il rinnovo del contratto tra gli ultimi dei comparti Pa: incontro decisivo per la firma il 5 novembre 2025? Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scuola Aumenti Fino 185