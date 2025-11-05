Scuola ai prof 150 euro in più al mese

Agi.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

AGI - È stato firmato all'Aran il rinnovo del contratto collettivo per il triennio 2022-24 del comparto scuola che interessa 1 milione e 286mila dipendenti, tra personale della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni Afam (Alta formazione artistica, musicale e coreutica). Gli aumenti sono di circa 150 euro medi mensili per 13 mensilità, con punte di 185 euro medi mensili per gli insegnanti, in base all'anzianità di servizio, e 240 euro medi mensili per ricercatori e tecnologi. Il contratto consentirà il pagamento di arretrati che per i docenti possono raggiungere circa 2mila euro. La richiesta dei firmatari è che si avviino subito le trattative per il rinnovo del contratto 2025-2027. 🔗 Leggi su Agi.it

scuola ai prof 150 euro in pi249 al mese

© Agi.it - Scuola, ai prof 150 euro in più al mese

Argomenti simili trattati di recente

scuola prof 150 euroScuola: rinnovato il contratto. Aumenti medi di 150 euro al mese - che prevede un incremento medio a regime di 150 euro medi mensili, che riguarda oltre 1 milione e 286mila dipendenti tra personale della scuola, università, enti di ricerca e istituzioni Afam (Alta ... Segnala huffingtonpost.it

scuola prof 150 euroScuola, firmato rinnovo del contratto. Valditara: "Aumenti per docenti e Ata di 150 e 110 euro" - Il ministro rivendica: "Risultato storico, è il secondo siglato dal governo. Da adnkronos.com

scuola prof 150 euroFirmato rinnovo contratto scuola, aumenti medi di 150 euro - 24 del comparto Scuola che interessa 1 milione e 286mila dipendenti, di cui 850mila docenti. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cerca Video su questo argomento: Scuola Prof 150 Euro