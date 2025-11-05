scuola acquistata dal comune conclusi i lavori di riqualificazione

Realizzati i lavori per risolvere le molteplici criticità, vizi di costruzione, parti incomplete, malfunzionamenti del polo scolastico di via Margherita Hack. Sindaco e giunta, da quando il comune di Vigarano Mainarda ha acquistato l’edificio, non hanno perso un giorno. Subito dopo la stipula, avevano incontrato il dirigente Francesco Imperiale, la vicaria Virna Gavioli e la responsabile di plesso Elisa Borghi per chiedere loro, tra gli interventi da eseguire, quali fossero le priorità. "Di concerto con l’ufficio tecnico comunale, abbiamo pianificato le opere necessarie a restituire ai bambini e al personale scolastico un ambiente confortevole e salubre, in una sinergia tra dirigenza scolastica, amministrazione comunale, docenti e personale Ata – spiega il sindaco Davide Bergamini (foto) – E’ arrivato il momento di costruire un nuovo presente e un nuovo futuro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

