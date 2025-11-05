Scuola 24 milioni euro a disposizione delle famiglie | come richiedere la ' dote'
Le famiglie degli studenti iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, che prevedono una retta di iscrizione e frequenza, possono fare domanda per il contributo messo a disposizione da Regione Lombardia. Le richieste si possono fare da martedì 4 novembre.La dote scuolaLa Dote. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Il governo nella finanziaria taglia 800.000 milioni alla Scuola pubblica Il governo investe svariati miliardi nel riarmo Il governo censura l' iniziativa di contrastare la militarizzazione della Scuola vogliamo tagliare/censurare anche questo post? - facebook.com Vai su Facebook
Scuola: dal Viminale 1,5 milioni euro contro lo spaccio di droga negli istituti https://ilsole24ore.com/art/scuola-viminale-15-milioni-euro-contro-spaccio-droga-istituti-AHVCUgBD?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm_source=Twitter#Echobox - X Vai su X
Scuola, 24 milioni euro a disposizione delle famiglie: come richiedere la 'dote' - La Dote Scuola – componente Buono Scuola è il contributo che la Regione mette a disposizione per sostenere la spesa delle famiglie degli studenti che frequentano scuole, paritarie o statali, che richi ... Lo riporta milanotoday.it
Dote Scuola 2025/2026: al via le domande per il Buono Scuola in Lombardia. Disponibili 24 milioni di euro per sostenere le famiglie - Con uno stanziamento complessivo di 24 milioni di euro, il Buono Scuola rappresenta un aiuto concreto per le famiglie lombarde che investono nell’istruzione ... Secondo radiotsn.tv
Nuovo contratto scuola: aumenti medi mensili di 150 euro per gli insegnanti - È questa la cifra forse più attesa per gli insegnanti che potrebbe essere sbloccata dal Ccnl 2022/24. Secondo ilsole24ore.com