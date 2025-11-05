Scuola 1,2 milioni di dipendenti ottengono aumenti da 150 euro | firmato il contratto 2022-2024

Il governo ha sottoscritto il contratto collettivo nazionale per il comparto istruzione e ricerca relativo al triennio 2022-2024, garantendo aumenti medi mensili di 150 euro per i docenti e 110 euro per il personale ATA. L’intesa, siglata all’ARAN da 5 sigle sindacali su 6, coinvolge 1,2 milioni di dipendenti pubblici e chiude la tornata contrattuale per tutti i comparti della pubblica amministrazione. Il ministro della Funzione pubblica Paolo Zangrillo ha annunciato che con questo accordo si completa “a tempo record” il ciclo negoziale 2022-2024 per l’intera PA. “Ciò significa che potremo riconoscere ai 3,4 milioni di dipendenti pubblici nel periodo 2022-2027 incrementi tra il 12 e il 14 per cento”, ha dichiarato Zangrillo, aggiungendo che è già pronto l’avvio del negoziato per il triennio 2025-2027. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

