Screening tumore alla mammella | Fvg ai vertici in Italia

Dal 2005 al 2025 in Fvg sono state eseguite oltre 1,1 milioni di mammografie di screening, con 280 mila donne prese in carico. L'adesione al programma ha raggiunto il 77,7 per cento, che colloca il Fvg al terzo posto in Italia, e l'estensione degli inviti copre il 100 per cento della popolazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it