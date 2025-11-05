Screening tumore alla mammella | Fvg ai vertici in Italia
Dal 2005 al 2025 in Fvg sono state eseguite oltre 1,1 milioni di mammografie di screening, con 280 mila donne prese in carico. L'adesione al programma ha raggiunto il 77,7 per cento, che colloca il Fvg al terzo posto in Italia, e l'estensione degli inviti copre il 100 per cento della popolazione. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Lo screening del tumore della prostata attraverso il dosaggio dell'antigene prostatico specifico (Psa) riduce la mortalità del 13 per cento. È questo il risultato di uno studio coordinato dall'Erasmus Mc Cancer Institute di Rotterdam (Olanda) pubblicato sul New
Salute: Riccardi, 1,1 mln screening mammografici e mortalità -24% - "In Fvg un modello di prevenzione che salva vite e rafforza la sanità pubblica" Udine, 5 nov
Tumore al seno: due milioni di donne in più potranno accedere gratis agli screening - In manovra stanziati i fondi per ampliare la platea delle donne che possono accedere ai programmi di screening mammografici
Friuli Venezia Giulia, screening mammografico: calano del 24% i decessi per tumore al seno - I risultati sono tangibili: in vent'anni si è registrata una riduzione della mortalità per tumore al seno del 24,4% nella fascia d'età oggetto dello screening.