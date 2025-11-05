Scream 7 | Il trailer conferma la teoria dei fan – Ghostface prederà di mira la famiglia di Sidney

Il settimo capitolo del celebre franchise horror è destinato a sconvolgere i fan: Scream 7 segna l'attesissimo ritorno di Neve Campbell nel ruolo dell'iconica Sidney Prescott, la Final Girl per eccellenza. Dopo aver saltato il sesto film per controversie contrattuali, Campbell è tornata per uno degli scontri più personali e drammatici di Sidney con Ghostface. L'uscita è fissata per il 27 febbraio 2026. L'ultimo scontro: Sidney Prescott e la minaccia a Woodsboro. Come svelato dal trailer di Scream 7, Sidney viene brutalmente trascinata indietro a Woodsboro, confrontandosi con l'ultima incarnazione del killer mascherato.

