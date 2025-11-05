Scout dell’Atalanta nel 2010 presidente del Marsiglia a 35 anni | l’ascesa di Pablo Longoria

Marsiglia (Francia). Chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui la scrivania lo definisce come un “uomo di pubbliche relazioni e contatti”. Quelle tessute sui campi in giovane età quando faceva l’osservatore, portate avanti nei suoi periodi da capo scout e da direttore sportivo e che lo hanno poi condotto a diventare uno dei presidenti più giovani tra i top club del calcio europeo. Pablo Longoria oggi ha 39 anni, da 4 è il numero uno dell’ Olympique Marsiglia. Una quindicina d’anni fa, però, era alle dipendenze dei Percassi, da tesserato dell’Atalanta. In una partita ricca di storie – dal bergamasco Antonello al derby di De Zerbi – ma che di veri e propri ex ha soltanto Sead Kolasinac, Longoria rappresenta un altro anello di congiunzione diretta tra la Dea e l’OM. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

