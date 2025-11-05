Scossa in Italia paura | terremoto avvertito dalla popolazione
Le persone erano in strada, qualcuno passeggiava sul lungomare, altri si preparavano alla cena. Poi quel rumore sordo, quel tremolio breve ma netto, come un’onda che attraversa i muri e il pavimento. Un attimo di silenzio, il respiro che si ferma, l’istinto di guardarsi attorno per capire se anche gli altri lo hanno sentito. E sì, lo avevano sentito. C’è chi è sceso subito per strada, chi è rimasto con la mano sul tavolo ancora tremante, chi ha pensato che fosse “una delle tante”, ma con quella punta di ansia che negli ultimi mesi sembra non volersene andare. Perché qui la terra non dimentica di muoversi, e la gente non dimentica di ascoltarla. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
