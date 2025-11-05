Scopre il marito 80enne in auto con una dipendente | un passante riprende la scena e l’audio della sfuriata diventa virale
A Ceprano, un piccolo centro in provincia di Frosinone, una lite di coppia è uscita dall’abitacolo di un’auto per finire sugli smartphone di mezza provincia. Un momento privato, nato da un tradimento, che si è trasformato in un fenomeno virale su WhatsApp, che rimbalza di chat in chat generando risate e curiosità. Secondo Il Messaggero, tutto sarebbe iniziato quando un uomo di ottant’anni si è appartato con una donna di trent’anni, una sua dipendente. A sorprenderli è stata la moglie, una commerciante del posto, che ha riconosciuto l’auto del marito, si è avvicinata e lo ha colto sul fatto. Le urla per strada. 🔗 Leggi su Open.online
