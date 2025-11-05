Scoppia il caso in casa Napoli? Il gesto social non lascia dubbi | cos’è successo

In casa Napoli c’è l’amaro in bocca in seguito allo 0-0 ottenuto contro l’ Eintracht Francoforte: un risultato, il medesimo, che complica e non di poco il cammino degli azzurri nella League Phase della UEFA Champions League. Ora, l’obiettivo è quello di lasciarsi tutto alle spalle: all’orizzonte c’è la sfida contro il Bologna, che evoca ricordi sicuramente piacevoli per il difensore Sam Beukema. Quest’ultimo ha saltato le ultime sfide, in seguito alla prova tutt’altro che da incorniciare a Eindhoven, nella disfatta contro il PSV. In molti hanno ipotizzato anche un possibile malumore del centrale olandese per le ultime scelte di Antonio Conte: l’ultimo gesto social del difensore, però, sembra non lasciare dubbi, con il giocatore che si gode la città. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

