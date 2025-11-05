Scontro tra un' auto e uno scooter ad Ancona | 24enne in condizioni gravissime rianimato per 40 minuti

ANCONA - Violento scontro ieri sera in via Martiri della Resistenza ad Ancona: uno scooterista di 24 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime dopo avere impattato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Scontro tra un'auto e uno scooter ad Ancona: 24enne in condizioni gravissime, rianimato per 40 minuti

Argomenti simili trattati di recente

Scontro auto-moto a Bastia Umbra, #traffico in tilt #auto #BASTIAUMBRA #carabinieri #ferito #INCIDENTE #moto #soccorso - facebook.com Vai su Facebook

Scontro tra un' auto e uno scooter ad Ancona: uomo in condizioni gravissime, rianimato per 40 minuti - Violento scontro ieri sera in via Martiri della Resistenza ad Ancona: uno scooterista è stato trasportato in ospedale in ... Secondo msn.com

Scontro camion-scooter, grave 25enne - La moto ha terminato la sua corsa incastrandosi sotto l’autoarticolato: il ragazzo era però già stato sbalzato sull’asfalto L’impatto è stato violento. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Scooter sotto furgone, muore Tommaso Bruciaferri, 14 anni: l'incidente mentre andava a scuola da Ancona ad Osimo - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo questa mattina, venerdì 17 ottobre, alle 7. Riporta corriereadriatico.it