Scontro tra un' auto e uno scooter ad Ancona | uomo in condizioni gravissime rianimato per 40 minuti

ANCONA - Violento scontro ieri sera in via Martiri della Resistenza ad Ancona: uno scooterista è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime dopo avere impattato contro. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Scontro tra un' auto e uno scooter ad Ancona: uomo in condizioni gravissime, rianimato per 40 minuti

Leggi anche questi approfondimenti

Scontro tra auto e moto a Lovero, è grave un motociclista di 55 anni Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, l’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso. I militari sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro #lap - facebook.com Vai su Facebook

Scooter sotto furgone, muore Tommaso Bruciaferri, 14 anni: l'incidente mentre andava a scuola da Ancona ad Osimo - Gravissimo incidente stradale a San Biagio di Osimo questa mattina, venerdì 17 ottobre, alle 7. Da corriereadriatico.it

Scontro camion-scooter, grave 25enne - La moto ha terminato la sua corsa incastrandosi sotto l’autoarticolato: il ragazzo era però già stato sbalzato sull’asfalto L’impatto è stato violento. Segnala ilrestodelcarlino.it

Dodicenne in bici si scontra con un'auto all'incrocio di Filottrano: il ragazzino trasportato a Torrette in eliambulanza - Attimi di paura questo primo pomeriggio a Filottrano, in via del Lavoro, dove è stato investito un ragazzino di 12 anni mentre andava in bici. msn.com scrive