Scontro tra un' auto e uno scooter ad Ancona | 34enne in condizioni gravissime rianimato per 40 minuti

Corriereadriatico.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA - Violento scontro ieri sera in via Martiri della Resistenza ad Ancona: uno scooterista di 24 anni è stato trasportato in ospedale in condizioni gravissime dopo avere impattato. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

