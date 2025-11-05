Scontro diretto pirotecnico Vince il Vitolini con tre reti
Scontro diretto ricco di gol ed emozioni tra i campioni in carica del Vitolini e la Computer Gross, per la sesta giornata del campionato Uisp di Serie A1 dell’ Empolese-Valdelsa. Per i primi hanno segnato Berni, Sordi e Salvadori, mentre Batistoni e Martini hanno firmato i gol ospiti. In A2 prosegue la corsa a punteggio pieno nel girone A de Le Botteghe, capace di espugnare 4-2 il campo della Molinese con doppietta di Pierozzi e centri di Farid e Camilletti. Turno di riposo in A3. I risultati. Serie A1: Unione Valdelsa-Martignana 2-2; Limitese-Rosselli 1-3; Massarella-Real Isola 1-4; Gavena-Usap 0-0; Scalese-Casa Culturale 0-1; Vitolini-Computer Gross 3-2; Fibbiana-Ferruzza 0-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
? #SerieA2Tigotà Mercoledì ad alta quota: scontro diretto Costa Volpino-Trento nel Girone A, nel Girone B big match Brescia-Talmassons Primo infrasettimanale del campionato cadetto mercoledì 5 novembre, si parte alle 18.30 con il derby siciliano Marsal - facebook.com Vai su Facebook
Serie A2 Tigotà – Mercoledì ad alta quota: scontro diretto Costa Volpino-Trento nel Girone A, nel Girone B big match Brescia-Talmassons Leggi la news - X Vai su X
Scontro diretto pirotecnico. Vince il Vitolini con tre reti - Scontro diretto ricco di gol ed emozioni tra i campioni in carica del Vitolini e la Computer Gross, per la sesta giornata del campionato Uisp di Serie A1 dell’ Empolese- Da msn.com
Under 16 Fiorentina-Roma 4-4: Gobbo pareggia allo scadere di una partita spettacolare - Assistenti: Sig. Come scrive msn.com