Scontro diretto ricco di gol ed emozioni tra i campioni in carica del Vitolini e la Computer Gross, per la sesta giornata del campionato Uisp di Serie A1 dell’ Empolese-Valdelsa. Per i primi hanno segnato Berni, Sordi e Salvadori, mentre Batistoni e Martini hanno firmato i gol ospiti. In A2 prosegue la corsa a punteggio pieno nel girone A de Le Botteghe, capace di espugnare 4-2 il campo della Molinese con doppietta di Pierozzi e centri di Farid e Camilletti. Turno di riposo in A3. I risultati. Serie A1: Unione Valdelsa-Martignana 2-2; Limitese-Rosselli 1-3; Massarella-Real Isola 1-4; Gavena-Usap 0-0; Scalese-Casa Culturale 0-1; Vitolini-Computer Gross 3-2; Fibbiana-Ferruzza 0-3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Scontro diretto pirotecnico. Vince il Vitolini con tre reti