Scomparso Gennaro Oliva storico titolare della camiceria Manrico

"Confcommercio esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa di Gennaro Oliva, eccellente imprenditore e persona squisita che ha contribuito a fare la storia del commercio pisano. Siamo vicini ai suoi familiari in questo momento di dolore". Con queste parole il direttore di Confcommercio.

Addio a Gennaro Oliva, storico commerciante: nel suo negozio di Corso Italia tanti personaggi noti - È scomparso Gennaro Oliva, storico commerciante e figura nota e apprezzata di tante realtà cittadine.