Scomparso Gennaro Oliva storico titolare della camiceria Manrico

Pisatoday.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Confcommercio esprime le più sincere condoglianze per la scomparsa di Gennaro Oliva, eccellente imprenditore e persona squisita che ha contribuito a fare la storia del commercio pisano. Siamo vicini ai suoi familiari in questo momento di dolore". Con queste parole il direttore di Confcommercio. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

scomparso gennaro oliva storicoAddio a Gennaro Oliva, storico commerciante: nel suo negozio di Corso Italia tanti personaggi noti - È scomparso Gennaro Oliva, storico commerciante e figura nota e apprezzata di tante realtà cittadine. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Scomparso Gennaro Oliva Storico