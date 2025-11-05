Scomparso da cinque anni Venturelli nuove speranze Da Torino 60 segnalazioni
Prima una poi, addirittura, sessanta segnalazioni nel giro di due giorni. La speranza non si è mai spenta, ma ora assume vigore. Questa mattina Roberta Carassai partirà per Torino dove la sera del 31 ottobre una persona ha sostenuto di aver incontrato Alessandro Venturelli, il giovane scomparso da Sassuolo in circostanze misteriose il 5 dicembre del 2020. Dopo la prima segnalazione ne sono arrivate tante altre: tutte affermano di aver visto un ragazzo incredibilmente somigliante ad Alle nei pressi del Duomo di Torino, tra via Milano e via XX Settembre, vicino alla fermata del tram ’Corte d’Appello’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
