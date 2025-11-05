Scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni ricerche in corso | si è allontanata da casa senza cellulare

Viktoria Peroni, 20enne di Montalcino, è scomparsa martedì 4 novembre. Si è allontanata da casa senza preavviso e senza cellulare. I genitori hanno subito allertato le autorità, in corso le ricerche coordinate dalla Prefettura e condotte dai Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it