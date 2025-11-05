Scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni ricerche in corso | si è allontanata da casa senza cellulare

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Viktoria Peroni, 20enne di Montalcino, è scomparsa martedì 4 novembre. Si è allontanata da casa senza preavviso e senza cellulare. I genitori hanno subito allertato le autorità, in corso le ricerche coordinate dalla Prefettura e condotte dai Carabinieri, Vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

scomparsa montalcino 20enne viktoriaSiena, scomparsa a Montalcino la 20enne Viktoria Peroni: ricerche in corso - "Alta un metro e settanta, pantaloni grigi e zainetto beige, giacca nera corta con cappuccio, sneakers nere con suola bianca. tg24.sky.it scrive

scomparsa montalcino 20enne viktoriaViktoria Peroni, senza esito le ricerche della 20enne russa scomparsa a Montalcino - Notte di ricerche senza esito a Montalcino (Siena) per Viktoria Peroni, 20 anni, di origini russe e residente nel comune toscano, che si sarebbe allontanata volontariamente da casa ieri intorno all’or ... Lo riporta blitzquotidiano.it

scomparsa montalcino 20enne viktoriaViktoria Peroni è scomparsa, la studentessa di Montalcino senza cellulare: le ricerche in zona Acquabona - Viktoria Peroni, studentessa universitaria, ieri mattina si è allontanata da casa. Scrive msn.com

