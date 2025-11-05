Scommessa I’m Burger L’hamburgeria gourmet scende in pista da domani

Il gruppo I’m Burger scommette su Pontedera ed apre il suo sesto locale in dieci anni dopo i due di Livorno, i due di Pisa e quello di Castiglioncello. Domani dalle 12 l’inaugurazione dell’ hamburgeria gourmet che punta su eccellenze toscane e freschezza dei prodotti. I’m Burger sarà aperto a pranzo (ore 12-15) e cena (18-23) all’interno della pasticceria Kalua. Il locale resterà chiuso solo il lunedì, come lo stesso Kalua, poi sarà aperto dal martedì alla domenica. Offrirà hamburger di manzo, pollo e maiale, tartare e, specialmente a pranzo, insalate. In abbinamento vini toscani, su tutti il Bolgheri, e birra artigianale. 🔗 Leggi su Lanazione.it