Scolaro aggressivo tutta una classe ‘sciopera’

Firenze, 5 novembre 2025 – Classe vuota, per protesta. Stamani solo un bambino è entrato in una classe di una primaria che si trova a Firenze. I genitori hanno deciso di tenere i bambini a casa per protestare contro il fatto che, per ora, nessuno, “nè la dirigente nè l’Usr”, ha trovato il modo di “provare a risolvere una situazione alquanto spiacevole, segnalata da tempo”. Ma cos’è successo? Da settembre, in quella classe è arrivato un nuovo bambino che, dicono le rappresentanti, ha subito mostrato un atteggiamento aggressivo nei confronti dei compagni e delle maestre. Calci, sputi, lanci di oggetti, spintoni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

