AREZZO Domani i farmacisti dipendenti dalle strutture private incroceranno le braccia. Anche in provincia di Arezzo l’adesione si preannuncia alta: "Le oltre 90 farmacie private diffuse sul territorio – sottolinea Marco Pesci, segretario della Filcams Cgil – rappresentano un punto di riferimento per i cittadini, offrendo non solo la dispensazione dei farmaci e il monitoraggio dell’aderenza terapeutica, ma anche una molteplicità di servizi di prevenzione e screening, dalle vaccinazioni alla telemedicina, fino alle analisi di prima istanza sul sangue capillare". Proprio per questo ruolo strategico, il sindacato considera inaccettabile la proposta di Federfarma, l’associazione che rappresenta i titolari delle farmacie private: "Non intendono riconoscere incrementi retributivi adeguati al recupero inflattivo – denuncia Pesci – e non danno pieno valore a una professione che durante la pandemia è stata in prima linea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sciroppi e rabbia: rivolta delle farmacie private