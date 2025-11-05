Sciopero Rai | Clerici in replica A rischio i programmi in onda da Milano

Nuovo sciopero in Rai. Dopo l’agitazione dello scorso 3 ottobre che fece saltare la messa in onda di alcune trasmissioni in onda da Roma e Milano, la programmazione delle reti Rai è oggi nuovamente a rischio. Ad essere interessate sono le trasmissioni in onda dalle sedi Rai di Milano di via Mecenate e Corso Sempione, dove è stato anche organizzato un presidio dalle 9.30 alle 12. I programmi che saltano per lo sciopero di mercoledì 5 novembre. Lo sciopero, indetto dalla Slc CGIL, ha avuto conseguenze in mattinata su tutte e tre le reti Rai. Su Rai 1, E’ Sempre Mezzogiorno va in onda in replica, in una versione speciale con il meglio delle ricette di questa edizione. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sciopero Rai: Clerici in replica. A rischio i programmi in onda da Milano

