Sciopero in Rai all’ultimo minuto salta ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici
(Adnkronos) – La diretta di oggi di 'È sempre mezzogiorno' è saltata a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. In onda, al posto dell'episodio dello show culinario con Antonella Clerici, oggi 5 novembre è stata trasmessa una puntata 'speciale', un 'best of' di ricette già trasmesse. Slc Cgil Nazionale fa sapere che oltre a non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Dallo sciopero di inizio mese alle vertenze Ilva, il rapporto governo-sindacati continua a essere complicato. DEGHEIUS ha registrato una premier Meloni infastidita dall'ultimo sciopero generale di venerdì "perché il weekend lungo e la riv
