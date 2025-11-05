Sciopero in Rai all’ultimo minuto salta ‘È sempre mezzogiorno’ con Antonella Clerici

(Adnkronos) – La diretta di oggi di 'È sempre mezzogiorno' è saltata a causa di uno sciopero indetto dalla Rai. In onda, al posto dell'episodio dello show culinario con Antonella Clerici, oggi 5 novembre è stata trasmessa una puntata 'speciale', un 'best of' di ricette già trasmesse. Slc Cgil Nazionale fa sapere che oltre a non . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com