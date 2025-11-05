Sciopero i farmacisti umbri scendono in piazza per chiedere il rinnovo del contratto

Domani, giovedì 6 novembre, i lavoratori delle farmacie private umbre incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro, così come in tutta Italia, per sostenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.Lo sciopero, proclamato dalle federazioni di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Doppio sciopero in arrivo: il 5 novembre si fermano i medici, il 6 i farmacisti - facebook.com Vai su Facebook

I farmacisti privati dicono basta: 6 novembre in sciopero per contratto e dignità professionale. Una parte preziosa della sanità che chiede di essere valorizzata. #farmacia #sanità #contratto corriere.it/economia/profe… @Corriere @RaiNews @SkyTG24 XO - X Vai su X

Sciopero, i farmacisti umbri scendono in piazza per chiedere il rinnovo del contratto - A proclamarlo Filcams, Fisascat e Uiltucs dopo rottura con Federfarma: "Necessario riconoscere adeguamenti retributivi" I lavoratori si fermano giovedì 6 novembre con presidio a Perugia in piazza Ital ... Riporta umbrianotizieweb.it

Sciopero farmacisti. Per il 6 novembre previsti 25 presidi in tutta Italia - Nella giornata di sciopero dei farmacisti dipendenti di farmacia privata proclamata dalle sigle confederali Filcams- Secondo farmacista33.it

Farmacisti in sciopero il 6 novembre, la protesta dei 60 mila: dove saranno le manifestazioni e i disagi per i clienti - Il primo sciopero nazionale dei farmacisti privati prevede presidi in tutta Italia: i lavoratori chiedono aumenti adeguati e tutele nella farmacia dei servizi. Lo riporta msn.com