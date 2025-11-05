Sciopero i farmacisti umbri scendono in piazza per chiedere il rinnovo del contratto

5 nov 2025

Domani, giovedì 6 novembre, i lavoratori delle farmacie private umbre incroceranno le braccia per l’intero turno di lavoro, così come in tutta Italia, per sostenere il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro, scaduto il 31 agosto 2024.Lo sciopero, proclamato dalle federazioni di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

